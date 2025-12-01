Partilerden ortak önergeyle ‘kariyer” düzenlemesi

BESTİ KARALAR/ANKARA

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilgili maddesine, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerin mali ve özlük haklarını düzenleyen hükümler eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 Mali Yılı Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri devam ederken, grubu bulunan siyasi partilerin verdiği ortak önerge kabul edildi.

AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Parti'li milletvekilleri tarafından sunulan önerge, bazı kamu görevlilerinin mali haklarına yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor.

Önergeyle kariyer meslek mensupları ve yöneticilerinin gösterge rakamlarının artırılması, ek ödeme yapılması ve ilave mali iyileştirmeler düzenleniyor.

Önergeye göre, 375 sayılı KHK'ye ekli cetvellerde yer alan birçok üst düzey kamu görevlisinin gösterge rakamları yükseltiliyor. Bu kapsamda başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı seviyesindeki görevlerde bulunanların tazminat ve ek ödeme göstergelerinde artış yapılıyor.

Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK Başkanı, YÖK Denetleme Kurulu üyeleri, ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcıları için öngörülen göstergeler artırılarak, aylıklarına yansıyacak ek ödemelerin yükseltilmesi sağlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında görev yapan uzman, denetçi ve mali görevlerdeki personel için, görevlerinin önemi ve niteliklerine göre devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü aşmayacak şekilde ek ödeme yapılması hükme bağlanıyor.

Önerge, görüşmelerin ardından Komisyonda oy birliğiyle kabul edildi.