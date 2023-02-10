Pegasus, 30 bin kişiyi tahliye etti

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları deprem bölgesinden 169 uçuş ile 30.771 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, ’’6-7-8-9 Şubat 2023 tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30.771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına, önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Tahliye uçuşları 19 Şubat'a kadar uzatıldı

Pegasus Hava Yolları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların tahliyesi için ücretsiz seferlerine 19 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 19 Şubat dahil tüm ek tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.