Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus, Almanya'nın Bremen kentine özel olarak 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlere indirim kampanyasını duyurdu.
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Firmanın resmi uygulamasında yer alan bilgilere göre Pegasus, 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Almanya'nın Bremen kentine 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlere indirim kampanyası düzenledi.
1000 koltuk ile sınırlı
Alınan biletler 1 Ekim 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasını kapsıyor. Kampanyanın kapsamının 1000 koltuk ile sınırlı olduğu duyuruldu.
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