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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Pegasus, Almanya'nın Bremen kentine özel olarak 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlere indirim kampanyasını duyurdu.

Haber Merkezi
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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
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Firmanın resmi uygulamasında yer alan bilgilere göre Pegasus, 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Almanya'nın Bremen kentine 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlere indirim kampanyası düzenledi.

1000 koltuk ile sınırlı

Alınan biletler 1 Ekim 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasını kapsıyor. Kampanyanın kapsamının 1000 koltuk ile sınırlı olduğu duyuruldu.

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