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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 şehit, 1 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu, bir asker yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklama şu şekilde:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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