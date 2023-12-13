PET ithalatına koruma önlemi getirildi, bazı ülkelere tarife kontenjanı açıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye ve dünyada en fazla kullanılan ambalaj malzemelerinden olan, su, meşrubat şişelerinden yiyecek-içecek kaplarına kadar geniş bir alanda kullanılan PET-Polietilen Teraftalat cipslerin ithalatına 3 yıl boyunca koruma uygulanacak.



Resmi Gazetenin 13 Aralık günlü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, koruma önlemi getirilirken, bazı ülkeler için tarife kontenjanı açıldı. PET ithalatına önceki yıllarda da çeşitli dönemlerde ve çeşitli ülkeler için koruma önlemi alınmıştı. Türkiye’nin en fazla ithalatçı ülkeler arasında yer aldığı PET Cips için son dönemde yerli yatırımlar da hızlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, 3907.69.00.00.00 GTİP numaralı malzemenin ithalatında, 13 Aralık 2023-12 Aralık 2024 tarihleri arasında kg başına 0,054 dolar koruma önlemi uygulanacak. 13 Aralık 2024-12 Aralık 2025 arasında ise koruma önlemi kg başına 0,052 dolara inecek. 13 Aralık 2025- 12 Aralık 2026 tarihleri arasında ise kg başına 0,05 dolar koruma önlemi uygulanacak.

Bazı ülkeler için tarife kontenjanı açıldı

İthalatta koruma önlemi uygulanmakla birlikte aralarında Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkeler ile Ortadoğu, Balkan ve Afrika ülkelerinin olduğu çok sayıda ülke koruma önlemi dışında bırakıldı. Bu ülkelerden her biri için en fazla 3 bin 642 ton olmak üzere, her bir dönem için en fazla 10 bin 926 ton ithalat yapılabilecek.