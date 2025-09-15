Piyasada gözler CHP davasında

CANAN SAKARYA/ANKARA

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava bugün saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye devam edecek. Siyasetin ve kamuoyunun yakından takip ettiği piyasalar açısından da önemli hale gelen davada tüm dikkatler çıkacak karara çevrildi.

Bugün saat 10.00’da görülecek davanın başladığı saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Dava sadece CHP’nin avukatları tarafından takip edilecek parti yönetimi ve milletvekillerinden kimsenin davayı izlemesi beklenmiyor, il başkanları da Ankara’da olacak. Bugün görülecek davada, mutlak butlan kararı çıkması halinde mevcut yönetimin yetkisiz sayılmasıyla 38. Olağan Kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetimin yeniden partinin başına geçmesinin yolu açılacak. Bugün kadar sessizliğini koruyan ve sürece ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmek istediği kulislerde dile getiriliyor. Mahkemenin önündeki diğer bir seçeneği çağrı heyetinin görevlendirilmesi oluşturuyor. Ankara kulislerinde son günlerde Ankara 42. Asliye Mahkemesi’nin bugün bir karar vermeyeceği ve duruşmanın erteleneceği şeklinde bir görüşte sıkça dile getiriliyor. Bu görüşün dayanağını YSK’nın son bir haftadır CHP’nin başvurularına yönelik kararları oluşturuyor. Mahkemenin davayı reddetmesi de diğer bir olasılığı oluşturuyor.

Bu arada 21 Eylül tarihi için olağanüstü kurultay kararı için takvim işlerken, Kılıçdaroğlu’nun gelmesi halinde farklı değerlendirmeler yapılıyor. CHP kurmayları delegelerin imzasıyla alınan karar nedeniyle kurultayın yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığının dile getirirken, muhalif cepheden 21 Eylül kurultayının yapılamayacağı şeklinde değerlendirmeler geliyor.

Cumhurbaşkanı Katar’da

İç siyasette önemli bir başlığı CHP davası oluştururken dış politikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in saldırısının hemen ardından Doha’ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret dikkat çekiyor. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak. İsrail’in Hamas üyelerinin bulunduğu Doha’ya gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından gerçekleşecek ziyarette vereceği mesajlar önem taşıyor. Erdoğan, saldırının ardından Katar Emiri Sani ile telefonla görüşmüş; Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar’ın yanında olduğunu bildirmişti.

Komisyon akademisyenleri dinleyecek

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17 Eylül 2025 Çarşamba ve 18 Eylül 2025 Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanarak çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenler ve uzmanlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek. Komisyon geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantılarda işçi ve memur sendikaları ile iş insanlarını dinledi.