Hizmet alanındaki 8 şirket aktifini 2 kattan fazla artırdı

BIST Hizmet Endeksi’nde yer alan şirketlerden sekizi aktifl erini %100’ün üzerinde artırdı. Bir şirket ise %1.000’in üzerinde yükseltti. Aktifl erini büyüten şirketler farklı sektörlerde yer aldı.

BIST Hizmet Endeksi kapsamında faaliyet yürüten şirketlerden 8’i altı aylık mali tablolara göre aktiflerini %100 ve üzeri büyütmeyi başardı. Bir şirket ise aktifini %1.163 oranında büyüttü. Listeye giren firmalar arasında enerji şirketleri aktifini en fazla büyütenler olarak öne çıktı.

Sıralamada enerji ağırlığı

BIST Hizmet Endeksi kapsamında listeye giren şirketler arasında ilk sırayı Lydia Yeşil Enerji firması aldı. Şirketin aktifl erini %1.163 artırarak 3 milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl unvan ve sektör değiştiren firma enerji alanına yöneldi. Yakın zamanda gerçekleştirdiği birleşmeler aktifl erinin hızlı büyümesinde etkili oldu. Satış gelirleri ise henüz arzu edilen seviyede değil.

Listenin ikinci sırasında yer alan Enerya Enerji’nin aktifl eri %100 artışla 89 milyar TL’ye çıktı. Satışlarındaki büyümeye devam eden firmanın dönem sonu kârı ise önceki yılın tutarı ile paralel. Nisandan bu yana gözlenen istikrarlı Fiyat artışı dikkat çekiyor.

Tekstil sektöründe geçmişi olan Sönmez Filament aktifl erini %328 artırdı. Ancak aktifl erdeki güçlü artış şirketin gelirini büyütmeye yetmedi. Satışları bir önceki yılın altı aylığı ile aynı seviyede kalırken dönem sonunda zarar yazdı.

Lojistik son yıllarda dikkat çeken sektörlerden biri. Bu alanda faaliyet yürüten Reysaş Lojistik aktifl erini %234 artırarak 34 milyar TL’ye taşıdı. Ancak şirketin satış, brüt ve esas faaliyet kârı ile döne sonu kârında ciddi düşüşler var. Bu da hissenin fiyatına olumsuz yansıyor.

ZEYNEP'E SOR

FAVÖK BÜYÜME Mİ, NET SATIŞ BÜYÜME Mİ?

FAVÖK büyüme; operasyonel kârlılık, nakit yaratma, gerçek performans, kıyaslama. Satışı dışlama, tek başına yetersizlik, yanıltıcılık.

Net satış büyüme; talep gücü, kıyaslama kolaylığı, büyüme hikâyesi, hacimsel güç. Kârlılığı görmeme, gizleme, bozulma ve yanıltıcılık riski.

Borsa çıkarken hisse geri alımlarla desteklendi. Yatırımcının ilgisi ise hikayesi olanlarda

Borsa çıkarken Mavi’deki geri alımlara rağmen fiyat neden yükselmiyor? / Gökhan Cansu

Gökhan, borsa geçtiğimiz haziranın son haftasından itibaren gelen taleple birlikte iki ay boyunca yükselen bir ivme sergiledi. 26 Haziran’dan bu yana ise düşen eğilim daha baskın. Mavi Giyim de aynı dönemde yatay bir seyir izledi. Bu süreçte şirket, yaklaşık 2,4 milyon lot hisse topladı. Alımların ortalama fiyatı 40,19 TL seviyesinde. Alımların fiili dolaşıma oranı ise %0,42 düzeyinde. Fiyat hareketi, alımların yatırımcıları motive etmediğini söylüyor. Bunda beklentilerin sınırlı kalmasının etkisi var. Yatırımcı ilgisinin daha güçlü hacim ve hikâye taşıyan hisselere yönelmiş olması, Mavi üzerindeki baskının sürmesinde etkili oluyor.

İki yıldır gelir ve kâr düşüyor. Büyüyemeyen şirkete karşı yatırımcının duruşu mesafeli

Kendi sektörünün en büyüğü olmasına rağmen Şişecam’ın çıkmaması normal mi? / Furkan Süer

Cam sektörünün lideri konumundaki Şişecam, son iki yılda gelir ve kâr açısından belirgin bir yavaşlama yaşadı. Son açıkladığı 2025’in altı aylık verilerinde de bu durum devam ediyor. Geliri %13 düşerken, net dönem kârı %39 azalarak 3,98 milyar TL’ye indi. Şirketin performansına göre değerleme çarpanları oldukça yüksek: FD/FAVÖK 16,60 ve F/K 33,36 seviyesinde. Bu durum, piyasa tarafından pahalı algılanmasına neden oluyor. Hissenin fiyatı da Ekim 2023’te test ettiği 55,59 TL’nin ardından bir daha bu seviyeleri göremedi. Arada geçen yaklaşık 2 yılın sonrasında fiyatı 36,30 TL bölgesinde. Yatırımcılar büyüyemeyen şirkete karşı mesafeli duruyor.

YATIRIM FONLARI

OJK fonu altına dayalı yatırımla yıllık %74 kazandırdı

QNB Portföy’ün yönettiği Altın Fonu (OJK), portföyünün ağırlıklı kısmını altın ve altına dayalı araçlara yatırıyor. Portföyünde kıymetli maden kamu kira sertifikaları %50,61, doğrudan kıymetli madenler %18,21 ve altına dayalı borçlanma araçları %16,11 paya sahip. 27,5 milyar TL büyüklüğe ulaşan fon, %57,09 doluluk oranı ve %21,40 pazar payına sahip bulunuyor. OJK’nin yatırımcı sayısı 24.076’ya çıkarken, yıl içinde altına paralel olarak güçlü nakit girişleri dikkat çekti. Stratejisi, global altın fiyatlarındaki dalgalanmayı birebir yansıtmayı hedefl ediği için belirsiz piyasalarda güvenli liman arayan yatırımcılara hitap ediyor. Yılbaşından bu yana %57,70, son 1 yılda da %74,09 getiri sağladı. Dalgalı piyasalarda değer koruma işleviyle öne çıkarken, eylülde 1,3 milyar TL nakit girişi ile öne çıktı.

TAHVİL

A1 Capital, %45,22 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 15.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %41 olurken, bileşik faizi de %45,22’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 16.03.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %20,44 olacak.

%41 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 12 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 40,15 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %41 basit faiz oranı, TLREF’in 0,85 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 15.09.2025 olurken piyasada TRFA1CP32612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MERCAN KİMYA

Romanya’da GES yatırımında önemli eşiği aştı. Santral için gerekli bağlantı onayını aldı

Mercan Kimya’nın %100 bağlı ortaklığı ROWAX Energy Alfa, Romanya’nın Prahova bölgesinde kuracağı 1,575 MW AC kapasiteli GES için şebeke bağlantı onayını aldı. 20 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tesis, LEA 20 kV Moreni 1 hattına bağlanacak. Devreye alma tarihi Ocak 2026 olarak planlandı. Romanya, Avrupa’da yatırım teşvikleri açısından dikkat çeken yenilenebilir enerji pazarlarından biri. Son dönemde Türk şirketlerinin bu pazarda aktifl eşmesi dikkat çekerken, Mercan Kimya’nın proje özelinde kritik teknik eşiği aşması sürecin ileri safhalara geçtiğini gösteriyor. Bölgedeki elektrik iletim altyapısının bu tür orta ölçekli projelere uygunluğu da yatırımı destekliyor. Şebeke onayının alınması, proje finansmanı ve kurulum sürecine geçiş açısından temel adım niteliğinde.

VESTEL ELEKTRONİK

Toshiba ile anlaşmaya vardı. Avrupa’da lisans hakkını 5 yıl daha kullanarak satış yapacak

Vestel, Avrupa pazarında Toshiba markası altında yürüttüğü televizyon üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin arka lisans anlaşmasını 2027 yılından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle yeniledi. Anlaşma, Vestel’in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ile Japonya merkezli TVS Regza arasında imzalandı. Lisans yenilemeleri genellikle bir markanın pazardaki performansına duyulan üvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Vestel’in Toshiba ile süregelen ortaklığı, Avrupa’daki dağıtım gücünü ve marka çeşitliliğini koruması açısından önem taşıyor. Toshiba gibi global bir markayla üretim ve pazarlama ilişkisini sürdürmek, özellikle rekabetin yoğunlaştığı TV pazarında Vestel’e fiyat ve kanal avantajı sunmasını sağlayacak. Aynı zamanda gelirini de destekleyecek.

TEKFEN HOLDİNG

Mahkeme şirketin büyük ortağının paylarına el koydu. Kararın faaliyetlerine etkisi olmayacak

Tekfen Holding, ortaklık yapısında %17,56 paya sahip olan Can Grubu şirketlerine ait hisselere el konulduğunu duyurdu. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği, aldığı kararla Can Kültür Sanat, KCN ve MCN Gayrimenkul’ün Tekfen’deki paylarına tedbiren el konulmasına hükmetti. Can Grubu’nun Tekfen Holding üzerinde kontrol gücü bulunmasa da büyük ortaklardan biri olması itibariyle dikkat çekiyor. Bu gelişme, şirketin hissedarlık yapısında bir değişikliğe yol açmasa da, yönetim yapısında değişiklik beklenmeli. Öte yandan gelişmeler hisse fiyatında dalgalanmalara yol açması şaşırtmamalı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve TMSF’nin hisselerle ilgili ne yönlü bir yaklaşımda bulunacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Hisse, son iki haftada sert düşüşü ile dikkat çekiyor.