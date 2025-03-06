PKK elebaşı Öcalan'dan DEM Partili vekillere mesaj: "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının yankıları sürerken DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları dün (5 Mart) Ankara'da toplandı.

7 saat süren toplantıda Öcalan’ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın tartışıldığı öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıda eş genel başkanlar, vekillere ve belediye başkanlarına yürütülen sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Sürece zarar verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

"Barış üzerine söz kurun"

Toplantıda Öcalan’ın milletvekillerine gönderdiği mesaj da aktarıldı. Öcalan’ın DEM Partili milletvekillerine “Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın” dediği öğrenildi.

Ayrıca Öcalan’ın DEM Partili belediye başkanlarına yönelik mesajı da toplantıda paylaşıldı. Öcalan’ın "40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın" dediği aktarıldı.

100 noktada toplantılar

DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında 100 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları gerçekleştirilecek. Gidilen kent ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi örgütleriyle buluşmalar düzenlenecek.

DEM Parti siyasi parti turuna da 10 Mart Pazartesi günü saat 13:00'te CHP ziyaretiyle başlayacak.