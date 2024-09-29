Polis katili Yunus Emre Geçti'nin 16 yaşında işlediği suç ortaya çıktı! Dehşeti yaşatmış

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydından birisinin detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre 2021 yılı kasım ayında, polis ekipleri "kadına şiddet" konulu bir ihbar üzerine Ümraniye'de bulunan bir oto galeriye gitti. Galeride 34 yaşındaki hayat kadını olduğu iddia edilen Aynur Ş. vardı.

16 yaşında azılı suçlu!

Sabah'ın haberine göre o dönem 16 yaşında olan polis katili Yunus Emre Geçti, Aynur Ş.'yi "Para verdim benimle birlikte olmak zorundasın" diyerek odaya kilitledi. Kadının istememesi üzerine zorla dokunarak, darp etti. Aynur Ş. anahtarı bularak kaçmaya çalışsa da darp devam etti. Kadının polisi arayacağını söylemesi üzerine ise Geçti, telefonu alarak fırlattı. Önce Yunus Emre Geçti'nin arkadaşları sonrasında polis ekipleri bölgeye geldi.

"Bana iftira atıyor asıl o beni darp etti"

Aynur Ş.'nin şikayetinin ardından Yunus Emre Geçti hakkında "Basit cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, Geçti hakkındaki iddiaları reddetti. Arkadaşlarının kadınla ilişkiye girdiğini iddia eden Geçti, "Bana iftira atıyor, asıl o beni darp etti" savunmasında bulundu.

Mahkeme beraat kararı verdi

Kadın ile Yunus Emre Geçti ve arkadaşları arasında para karşılığı ilişki konusunda tartışma çıkmış olabileceğini belirten mahkeme, kadının telefonundaki kırığın daha önce de olmuş olabileceğini söyledi.

Geçti'nin savunmalarına üstünlük tanındığı, suçu işlediğinin sabit olmadığı ve kadının iddialarını destekleyici nitelikte delil olmadığını ileri süren mahkeme tüm suçlardan beraat kararına hükmetti.

"Biz işin içinden her şekilde sıyrılırız"

2023 yılında mahkemenin verdiği karara savcı ve mağdur kadının avukatı itiraz etti. Bu sırada kadın da şikayetini geri çekti. Şikayetten vazgeçme sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi "basit cinsel saldırı" yönünden beraat kararını onadı. Ancak diğer suçlar nedeniyle bozma kararı verdi. İstinaf, kadının doktor raporundaki darp bulgularına atıfta bulunarak; ifadelerle darp raporunun uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Mağdur olan kadının 155'i aradığında Geçti'nin "Biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" dediğini kaydeden İstinaf Mahkemesi, mağdurenin tüm ifadelerinin raporlarla sabit olduğuna vurgu yaptı.

Bu durumun yerel mahkemenin gerekçesinde tartışılmadığını ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunun unsuru olarak gösterilen yaralanmalarına yönelik de bir değerlendirme yapılmadığını ifade etti. Beraat hükmünü bozarak dosyanın yeniden incelenip hüküm kurulmak üzere mahkemesine iadesine karar verdi.