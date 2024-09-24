Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti PİTON 82 üyesi çıktı!

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmazİstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz başından vurularak yaralanmıştı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

PİTON 82 isimli gruba dahil olduğu iddia edildi

Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin sabıka dosyası tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Geçti'nin 26 suç dosyasının olduğu öğrenilirken, kenar mahallelerde uyuşturucu, kapkaç ve haraç işleri yapan PİTON 82 isimli bir gruba dahil olduğu iddia edildi. Öte yandan tutuklanan Geçti'nin adliyeden çıkarılırken, "Ben serbestim" diye bağırması dikkat çekti.

Yeni nesil suç ağı

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısı 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit'in karıştığı 26 suç dosyası özellikle Türkiye'de suç örgütlerinin durumunu yeniden gündeme getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu saldırıyı ve yeni nesil suç ağını anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

"İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu, kapkaç, haraç etrafında yetişmiş gruplar. Bu kişinin grubunun adının PİTON 82 olduğu iddia ediliyor. Belli ki bu yeni bir grup. Zamanla bir üst klana katılacak. Şimdilik bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar.

Haraç uyuşturucu işleri ile meşgulken Türkiye çapında iş yapmaya başladılar. Sonra da Skaljari ve Kavac gibi çetelerin taşeronu oldular. Bu örgütlerin en gelişkin modeli Daltonlar. Bunlar Türkiye'nin suç dünyasına motosikletli saldırıyı getirdiler. Bunların temel ekonomisi de uyuşturucuya dayanıyor."