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ASKON Mersin Başkanı Hasan Arslan güven tazeledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi’nin 6’ncı olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Hasan Arslan, yürüttükleri projelerle kent ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi
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ASKON Mersin Başkanı Hasan Arslan güven tazeledi
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MERSİN / EKONOMİ

ASKON Mersin’de seçimli genel kurul heyecanı yaşandı. Geçmiş dönem çalışmalarının ve raporlarının görüşüldüğü kurulda sandık başına giden dernek üyeleri, mevcut başkan Hasan Arslan’ı yeniden göreve getirdi.

Kendisine gösterilen teveccüh için tüm üyelere teşekkür eden Hasan Arslan, “Mersin ASKON olarak yürüttüğümüz projelerimiz ve nitelikli fikirlerimiz hem şehrimize hem ülkemize katkı sağlıyor. Türkiye’nin en güçlü STK’larından biri olarak dün olduğu gibi yarın da mücadele etmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Mersin’in çeşitli sektörlerdeki güçlü altyapısı ve yapımı devam eden büyük projeleriyle önemli bir ticaret kenti olduğunun altını çizen Arslan, “Tarihin her döneminde adından söz ettiren Mersin, bugün ülkemizin Akdeniz’den dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bu topraklarda üreterek değer oluşturan bizler, köklü bir geçmişe sahip olan kentimizin gelişmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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