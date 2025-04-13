"Politika kurulu üyeleri en az 101 bin lira maaş alacak" iddiasına DDM'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, politika kurulları üyelerinin maaş aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM)sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiası doğru değil. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamakta. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz." denildi.