  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. "Politika kurulu üyeleri en az 101 bin lira maaş alacak" iddiasına DDM'den açıklama
Takip Et

"Politika kurulu üyeleri en az 101 bin lira maaş alacak" iddiasına DDM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, politika kurulları üyelerinin maaş aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Politika kurulu üyeleri en az 101 bin lira maaş alacak" iddiasına DDM'den açıklama
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM)sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiası doğru değil. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamakta. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz." denildi. 

İlk sırayı kimse tahmin edemedi: Ne Çin ne ABD ne Rusya... İşte dünyanın en kalabalık orduları...İlk sırayı kimse tahmin edemedi: Ne Çin ne ABD ne Rusya... İşte dünyanın en kalabalık orduları...Yaşam

 

Türkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançlarıTürkiye'den bir isim listede! Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler açıklandı: İşte kazançlarıSpor

 

Gündem
Bakanlık duyurdu: Cemil Acar hakkında müfettiş görevlendirildi
Bakanlık duyurdu: Cemil Acar hakkında müfettiş görevlendirildi
Türkiye ve Irak’tan ortak bildiri: Öcalan ve PKK mesajı
Türkiye ve Irak’tan ortak bildiri: Öcalan ve PKK mesajı
Uygunsuz yazışma yapmışlardı! 2 doktor serbest bırakıldı
Uygunsuz yazışma yapmışlardı! 2 doktor serbest bırakıldı
Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?
Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?
MHP'li Yalçın: Özel, İmamoğlu’nun diskalifiye edilmesini herkesten çok istemektedir
Yalçın: Özel, İmamoğlu’nun diskalifiye edilmesini herkesten çok istemektedir
AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi