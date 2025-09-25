Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!

Jeoloji alanındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki deprem riskiyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bektaş, “Marmara’da fay valfı açıktır” diyerek, bazı segmentlerde büyük deprem beklentisini zayıflatan işaretlere dikkat çekti.

Fay valfı nedir?

Prof. Bektaş, fay valfı kavramını, yerin derinliklerinden gelen jeotermal sular ve gazların fay hatları boyunca yüzeye çıkabilme kapasitesi olarak tanımladı. Bu akışkanların fayın kaymasını kolaylaştırdığını belirten Bektaş, “Basınçlı akışkanlar sayesinde gerilim yavaşça boşalıyor. Bu süreç, büyük depremler için gerekli yüksek gerilimin birikmesini engelliyor” dedi.

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarında sıcak su ve metan gazı çıkışlarının gözlemlendiğini hatırlatan Bektaş, bu durumun fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini söyledi.