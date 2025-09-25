  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!
Takip Et

Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki bazı fay segmentlerinde ‘fay valfı’nın açık olduğunu belirterek, sıcak su ve gaz çıkışlarının yüksek deprem geriliminin birikmesini engellediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık!
Takip Et

Jeoloji alanındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki deprem riskiyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bektaş, “Marmara’da fay valfı açıktır” diyerek, bazı segmentlerde büyük deprem beklentisini zayıflatan işaretlere dikkat çekti.

Fay valfı nedir?

Prof. Bektaş, fay valfı kavramını, yerin derinliklerinden gelen jeotermal sular ve gazların fay hatları boyunca yüzeye çıkabilme kapasitesi olarak tanımladı. Bu akışkanların fayın kaymasını kolaylaştırdığını belirten Bektaş, “Basınçlı akışkanlar sayesinde gerilim yavaşça boşalıyor. Bu süreç, büyük depremler için gerekli yüksek gerilimin birikmesini engelliyor” dedi.

Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Marmara depremi yorumu: Fay valfı açık! - Resim : 1

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarında sıcak su ve metan gazı çıkışlarının gözlemlendiğini hatırlatan Bektaş, bu durumun fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldıKandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldıGündem
Konut kredisi faizlerinde güncel oranlar! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte rakamlar...Konut kredisi faizlerinde güncel oranlar! 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte rakamlar...Ekonomi
İddia | Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldıİddia | Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldıSpor
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunlu oldu
İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunlu oldu
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: 15 buçuk milyon kişinin aday yaptığı birini ben değiştiremem
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: 15 buçuk milyon kişinin aday yaptığı birini ben değiştiremem
Özgür Özel: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday
Özgür Özel: Yavaş, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday
İmamoğlu, Guardian'a yazdı: Erdoğan, Mısır’ın Hüsnü Mübarek’i, Suriye’nin Esad’ı gibi iktidarını güvenceye alma niyetinde
İmamoğlu, Guardian'a yazdı: Erdoğan, Esad gibi iktidarını güvenceye alma niyetinde
CHP'li Zeybek'ten "İstanbul Kongresi" iddiası: Borsada yüzde 3'lük spekülasyon oldu, yargı eliyle silkelemeyi gördük
CHP'li Zeybek'ten çarpıcı "borsa" açıklaması: Yargı eliyle spekülasyon ve silkeleme
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği: Basına kapalı olacak
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği: Basına kapalı olacak
Kandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı

Deprem Haberleri

Kandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem