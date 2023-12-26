Prof. Dr. Naci Görür 'her tarafı deprem üretebilir' diyerek dikkat çekti: 7 veya üzeri uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Depremlere Genel Bakış ve Alınacak Önlemler Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Naci Görür de konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan plaket aldıktan sonra sunumuna başlayan Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ne olduğundan ve nasıl oluştuğuna kadar en temel bilgileri anlattı.

Görür, "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir gece uyandığımız zaman 7 veya üzerinde bir deprem olması işten değil" diyerek uyarılarını sürdürdü. Görür şunları kaydetti:

"Deprem meydana geldiği zaman gündeme gelen bir doğa olayı. Türkiye’nin hemen hemen her bir tarafı ileride deprem üretecek nitelikte. Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir gece uyandığımız zaman 7 veya üzerinde bir deprem olması işten değil. Deprem işini bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Çözüm için önemli olan halkın tutumu ve davranışı. Mülkün sahibi sizsiniz. Bu toplantıda yerel yönetimlere ve merkezi yönetime de bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bulunduğunuz kenti yönetirken önce o kenti tehdit eden, kente zarar verecek tehlikeyi belirleyin. O kenti tehdit eden fay sistemini araştırın. O düşmanın bütün özelliklerini bilmek zorundayız. Kentin bileşenleri halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem, çevre ve ekonomi… Bunlar yapıldığı takdirde kente deprem uğrasa bile minimum zararla atlatılır."