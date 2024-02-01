Putin Türkiye'ye geliyor: Savaş sonrası NATO üyesi ülkeye ilk ziyaret

Bir Türk yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek ve bu ziyaret, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rus liderin bir NATO müttefikine yapacağı ilk ziyaret olacak.

Putin'in yurtdışı seyahatleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya'ya sürgün edilmesinin savaş suçu olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkardığı geçen yılın mart ayından bu yana kısıtlı. Rusya suçlamayı reddetti ve bu adımı çirkin olarak nitelendirdi ancak Rusya UCM'ye üye olmadığı için her halükarda yasal olarak geçersiz olduğunu söyledi. Türkiye de UCM Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için Putin tutuklanma endişesi olmadan Türkiye'ye seyahat edebiliyor.

Karadeniz'de hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı olan Türkiye, Moskova'nın geniş çaplı işgalinden bu yana her iki ülkeyle de iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştı. Kiev'e askeri destek sağlayan ve toprak bütünlüğünü desteklediğini dile getiren Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırımlara da karşı çıkıyor.

Türkiye, Rusya'yı tahıl anlaşmasına geri döndürmeye çalışıyor

Ankara, Moskova'nın bir yıllın ardından geçen Temmuz ayında çekilmesi sonrası, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılık ettiği ve Ukrayna limanlarından korumalı ihracat yapılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne geri dönmesi için Rusya'yı ikna etmeye çalışıyor. Erdoğan anlaşmaya alternatiflerin kalıcı bir çözüm sağlayamayacağını söyledi. Kiev anlaşmanın yeniden canlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Moskova anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesiyle ilgilenmediğini belirtti.

Çarşamba günü Türkiye ve Ukrayna, Türk inşaat firmalarının Rusya ile savaştan zarar gören Ukrayna altyapısının yeniden inşasında yer almasına izin veren bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin Rusya ile özellikle turizm, gaz tedariki, tahıl ve diğer tarımsal ticaret alanlarında Batılı ülkeleri tedirgin eden yakın ekonomik bağları var. Ancak iki ülke, karşıt tarafları destekledikleri Suriye ve Libya'daki çatışmaların yanı sıra Güney Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim nedeniyle de anlaşmazlık yaşıyor.