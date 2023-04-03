Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan ayının ikinci haftası bitmek üzere. Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan başyarı içip program aypmak isteyenler "Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna cevap arıyor. Bayram tatili kaç gün olacak soruusu merak konusu oldu.

Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan Cuma günü kutlanacak. Bayramın 3. günü ise 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor. Bayram namazı İstanbul'da 06.49'da kılınacak.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı henüz netleşmedi. Bayram tatilinin küç gün olacağı henüz netleşmedi.