Ramazan bayramında bankalar açık mı? 8-9 Nisan'da bankalar açık mı?

Ramazan bayramında bankalar açık mı?



9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.



Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

8-9 Nisan'da bankalar açık mı?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.



Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.



Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

2024 Ramazan bayramı tarihleri

Arefe Günü: 9 Nisan salı

1. Gün: 10 Nisan çarşamba



2. Gün: 11 Nisan perşembe



3. Gün: 12 Nisan cuma