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Rapçi Massaka'ya 'Barış Boyun' gözaltısı

Sosyal medyada yayınladığı klipte suç örgütü lideri Barış Boyun’u övdüğü iddia edilen rapçi Massaka, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Rapçi Massaka'ya 'Barış Boyun' gözaltısı
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İstanbul’un Pendik ilçesinde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı belirlenen rapçi Massaka gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda Youtube üzerinden "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.’nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlendi.

Rapçi M.İ. tespitin ardından Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

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