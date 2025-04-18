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Reşit Kibar davası 30 Mayıs'a ertelendi

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek için mücadele eden Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava 30 Mayıs'a ertelendi.

Haber Merkezi
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Reşit Kibar davası 30 Mayıs'a ertelendi
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Artvin’in Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Salon değiştirilmedi

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre avukatlar duruşma salonunun küçük olması ve sadece 50 kişiyi alması nedeniyle duruşmanın daha büyük bir salona alınmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Duruşma öncesi halk Artvin Adliyesi önünde buluştu. Adliye önünde yapılan basın açıklamada "Aylardır adaletli bir sonuç versin diye mücadele ediyoruz. Geç de olsa ilk yargılama yapılacak. Aileyi, Cankurtaran’ı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" denildi.

Fotoğraf: BirGün

Adliyeye, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Baro temsilcileri de geldi.

Ne oldu?

3 Eylül 2024'te Artvin - Hopa'da yapılması planlanan Orman Alanı Projesi’ne karşı çıkan ve kepçeleri durduran halka yönelik silahlı saldırı gerçekleşmiş ve saldırıda Reşit Kibar hayatını kaybetmiş iki kişi de yaralanmıştı.

Kibar‘ın ölümünden günler sonra Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar gözaltına alındı.

Dursun Ali Koyuncu tutuklandı. Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar serbest kaldı. Akyüz ve Kibar, savcılığın itirazı sonrasında mahkemece tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Tutukluluk hallerine yapılan itiraz, mahkemece reddedilirken Dursun Ali Koyuncu, 20 Eylül’de gerekçe gösterilmeksizin Kars Cezaevi’ne nakledildi.

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