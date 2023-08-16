Resmi Gazete'de bugün (16 Ağustos 2023)
16 Ağustos 2023 Tarihli ve 32281 Sayılı Resmî Gazete.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği
–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri