Resmi Gazete'de bugün
10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugün.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesi ile bazı kadroların iptal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
CUMHURBAŞKANI KARARI
- 154 kV Yakakent TM irtibat hatları enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar
ATAMA KARARLARI
- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar
YÖNETMELİKLER
- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler