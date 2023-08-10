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Resmi Gazete'de bugün

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugün.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesi ile bazı kadroların iptal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARI

- 154 kV Yakakent TM irtibat hatları enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

 ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

 YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler 