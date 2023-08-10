Resmi Gazete'de bugün

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesi ile bazı kadroların iptal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARI

- 154 kV Yakakent TM irtibat hatları enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar

ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler