Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması işlemleri mahkemeye taşındı

İBB soruşturmaları kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları, Şahan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açtı.

Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açıldı

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "görevden uzaklaştırma" ve İstanbul Valiliği’nce yapılan "başkanvekili görevlendirmesi/kayyum atama" işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan’da, İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtıklarını duyurdu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında İç İşleri Bakanlığı’nca gerçekleştirilen “görevden uzaklaştırma” ve İstanbul Valiliği’nce yapılan “başkan vekili görevlendirmesi/kayyım atama” işlemlerinin hukuka aykırı… https://t.co/IkM3VkU55b pic.twitter.com/AVNYbQcI6e — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) April 22, 2025

"Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını talep ettik"

Avukat Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ‘görevden uzaklaştırma’ ve İstanbul Valiliği’nce yapılan 'başkan vekili görevlendirmesi/kayyım atama' işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık.

Davada, iptali istenen işlemlerin dayanağı olan ‘Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını ve somut norm denetimi yapılmasını’ da talep ettik.

Öyle ki bu düzenlemelerin Seçme ve Seçilme Hakkı’na orantısız bir müdahale imkanı yaratması yanında, Anayasa’da düzenlenen merkezi idare-yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade ettik. Benzer bir sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da devam ettiğini ve iptal davasının derdest olduğunu not düşelim."