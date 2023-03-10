Reuters: Millet İttifakı'nda ekonominin patronları belirlendi

Muhalefette yer alan altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nda 14 Mayıs’ta seçimlerin kazanılması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanırken, ittifakın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için düşündüğü isim de hazır.

Millet İttifakı’ndan toplam dört üst düzey kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, seçimin ardından ittifakta Babacan’ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Aynı kaynaklar ittifakın hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak TCMB başkanı adayının da “hazır” olduğunu belirtiyorlar.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve ekonomide, diplomaside bakanlıklar da dahil önemli görevler üstlenen Babacan, 2020 yılı Mart ayında Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kurdu.

Uluslararası ekonomi çevreleri tarafından Erdoğan hükümetlerinde görev almadan önce pek tanınmayan Babacan görev aldığı sürede ise oldukça yüksek bir kredibilite elde etti.

Piyasa dışı uygulamalar sonlanacak

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu ittifaktan tüm yetkililer piyasa dışı uygulamalara son verileceği, kurumlardaki hasarın restorasyonuna odaklanılacağı ve bunun için izlenecek adımlar konusunda hem fikirler.

Millet İttifakı’ndan üst düzey bir yetkili, “Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama, Babacan’ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır… Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir” dedi.

Deva Partisi konu ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak Deva Sözcüsü İdris Şahin, “Merkez Bankası başkanı seçilirken liderlerin mutabakatıyla olacak ve bağımsız bir merkez bankası olacak. Diğer üst kurulların başkanları da seçilirken liderlerin mutabakatıyla liyakat sahibi, konunun uzmanı isimlerden seçilecek” dedi.

İttifak daha önce de göreve geleceğinde, “piyasa dışı” uygulamaların sonlandırılacağına ve bu konunun nasıl ele alınacağına ilişkin ortak görüşler içeren metinleri zaten paylaşmıştı.

Ayrıca ittifak üyeleri birbirinden bağımsız yaptıkları açıklamalarda da ekonomi yol haritasının detayları konusunda oldukça yakın beyanlar verdiler.

Reuters’ın güncel olarak yekililerden aldığı bilgilerde de bu belgelere benzer şekilde son verilmesi planlanan uygulamalar arasında şunlar öne çıktı: “Merkez Bankası (TCMB) kur kontrolü, enflasyona odaklanmayan faiz politikası, yarı serbest piyasa ekonomisi, Türk modeli ekonomi yönetimi, kurumlara krediye müdahale edilen yapı, TVF.”

Aynı yetkili, “Oldukça fazla iş var. Bütün kurum başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor. Kurumlar çok zarar gördü. Bunların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

CHP’li bir yetkili ise, “Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten. Şu anda TCMB Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda” dedi.

“Bağımsız bir TCMB olacak” diyen CHP’li yetkili, “Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı… Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız.”