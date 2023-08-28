Rize'de çay fabrikasında yangın

Kiremit köyünde özel bir çay fabrikasının bacasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Fabrikanın dumanla dolması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.