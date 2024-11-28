Roblox yeniden açılacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılabileceğini söyledi.

"Roblox zararlı içerikleri kaldırıyor"

NTV’ye konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar. Tespit edebildiklerimizi kendilerine bildiriyoruz. Bunları da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çalışma devam ediyor. Çıkarıldığı zaman dediğim gibi tekrar mahkemeye müracaat edildiğinde, mahkemenin kararı yerine getirilmiş olacağı için açılması mümkün olacak” dedi.

“Kısıtlama öncesinde muhatap almıyorlardı”

Bakan Uraloğlu, Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirtterek, “Erişime engel getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı. Oyun portalında iyi şeyler de var ama istenmeyen şeyler de var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın. Biz dünyayı disipline edecek halimiz yok. Muhatap almıyorlardı. Şimdi “Neleri çıkarmamızı istersiniz?” diye artık muhatabımızlar” dedi.

“Sosyal medyaya yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya ile ilgili yeni bir düzenlemenin de yolda olduğunu söyledi. “Mevzuat eksikliğinden kimsenin yararlanmasını istemiyoruz” diyen Bakan Uraloğlu, “Sosyal medya düzenlemeleri ilgili bakanlar seviyesinde zaman zaman bir araya gelip bunları tartşıyoruz. Bu tür düzenlemelerin de yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz ve bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Yakın zaman içerisinde bulunla ilgili düzenlemeler yapılacak” dedi.