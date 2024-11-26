RTÜK Başkanı Şahin: Netflix ile RTÜK hemen hemen barışmıştır diyebiliriz

Mehmet KAYA / ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında medyanın şiddet içerikleri ve medya okuryazarlığı konularını öne çıkardı. Tekin, medyanın her türlü şiddet içeriğinin üretiminde ana rolü oynadığını belirterek, bu tür içeriklerin azaltılması gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, medya okuryazarlığı eğitimini çok yönlü düşündüklerini vurgulayarak, dijital okuryazarlık ve ebeveyn eğitimi temelli programlar oluşturduklarını kaydetti.

Müfredatta tek bir medya okuryazarlığı-dijital okuryazarlık eğitimi değil, müfredat içindeki çeşitli konularda bu eğitimlerin verilmesini sağladıklarını kaydeden Yusuf Tekin, yaklaşımın çocuklara hayat becerisi kazandırmak olduğunu anlattı. Diğer yandan, çocukların eğitiminin yarısından ebeveynlerin sorumlu olduğunu hatırlatan Tekin, ailelerin de çocukların medya kullanım yönetimlerine planlayabilmesi için eğitim faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

RTÜK Başkanı: Her türlü şiddet çıkmalı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasında, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası gün nedeniyle, medyadaki şiddet içeriklerine de değinerek, tüm unsurlarıyla şiddetin medya içeriklerinden çıkması gerektiğini söyledi. RTÜK olarak medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık kavramları üzerinden çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Şahin, içerik üretimlerine başladıklarını ve bu yıl içinde kamuoyuna yönelik yayınlara başlayacaklarını, okullarda da faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı.

Cezalar tam etkili değil

RTÜK’ün çocukları etkileyebilecek içeriklere yönelik gözetim faaliyetleri kapsamında içeriklere yönelik denetim ve ceza faaliyetlerinin sorunu çözmeye yetmediğini belirten Ebubekir Şahin, bu noktada çocukların medya kullanımının yönetilmesi gerektiğini, burada da sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu anlattı. Şahin, ebeveynlerin çocuğun ekran karşısında ne kadar süre olması, neler seyretmesi, karşılaşacağı içeriklerle ilgili olarak nasıl mücadele edeceği, hayal ile gerçeği ayırt etme konularında ebeveynlerin bilgili olması gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Kreatif Endüstriler Meclis Başkan Vekili Berat Kuzu da konuşmasında, medya içeriklerinin sadece eğlence taşımadığını, ülkelerin yaşam biçimlerinden siyasi konulara kadar geniş bir alanda etkili olduğunu hatırlattı. Berat Kuzu, sektörün aynı zamanda geniş bir ekonomik aktivite yarattığının altını çizdi. Netflix Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili de konuşmasında, şirket olarak medya okuryazarlığına katkı vermekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Netflix ile RTÜK “adeta” barıştı

Netflix platformunda yayınlanan içeriklere yönelik olarak RTÜK başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi odaklardan tartışmalar yapılmıştı. Netflix'in toplantısına hem Milli Eğitim Bakanı, hem de RTÜK Başkanı katılım gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce tartışma konusu olan içeriklere yönelik herhangi bir değerlendirme yapmadı ama medya okuryazarlığı konusunda Netflix ve diğer kuruluşların katkılarını önemsediğini anlattı. Şahin, “Netflix Türkiye, ben her zaman söylüyorum, Pelin (Mavili) hanımın göreve başlamasından sonra Netflix ile Radyo Televizyon Üst Kurulu hemen hemen barışmıştır diye düşünebiliriz rahatlıkla” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrenci ve diğer geniş ağıyla medya okuryazarlığı alanında Milli Eğitim Bakanlığının ana aktörlerden ve ana kitleden biri olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla biz bu anlamda bizimle işbirliği yapan herkese kapılarımızı açmak isteriz. Bu arada soracaktım ama Ebubekir Bey biraz önce söyledi, ‘Netflix ile RTÜK ne zaman barıştı diye soracaktım’ ama Pelin hanım ile beraber barışmış, inşallah bu barış bize de faydalı olur” dedi.