RTÜK Üyesi Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e "sokak röportajı" tepkisi: Kurul kararı yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalında sokak röportajı yapan Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Kamuoyunun Dikkatine!



Daha önce yaptığımız açıklamalarda çeşitli mecralarda yayınlanan "sokak röportajları" adı altında yapılan içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirtmiş ve bu tür yayınların takipçisi olacağımızı ifade… https://t.co/3v9hQRoxJ5 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) April 27, 2025

Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, çeşitli mecralarda "sokak röportajları" adı altındaki içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirttiklerini ve bu tür yayınların takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.

RTÜK Üyesi Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e tepki

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Taşçı, Şahin'in açıklaması hakkında "Dokuz kişilik Üst Kurul'un herhangi bir kararı yokken suç duyurusunda bulunulacak demek, 'Ben yaptım oldu' anlamına gelir ki yapmayın; hukuk buna izin vermiyor. Kamuoyunda, RTÜK Üst Kurulu'nun sanki sokak röportajına ilişkin savcılığa şikayetçi oluyormuş gibi gerçeğe aykırı bir algı oluşturmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim" dedi.