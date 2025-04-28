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RTÜK Üyesi Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e "sokak röportajı" tepkisi: Kurul kararı yok

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamasına tepki gösterdi. Taşcı, Üst Kurul'da alınmış bir karar bulunmadığını ve resmi açıklamaların kurul kararı olmadan yapılamayacağını vurguladı.

Haber Merkezi
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RTÜK Üyesi Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e "sokak röportajı" tepkisi: Kurul kararı yok
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalında sokak röportajı yapan Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, çeşitli mecralarda "sokak röportajları" adı altındaki içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirttiklerini ve bu tür yayınların takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.

RTÜK Üyesi Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e tepki

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamasına tepki gösterdi. 

Taşçı, Şahin'in açıklaması hakkında "Dokuz kişilik Üst Kurul'un herhangi bir kararı yokken suç duyurusunda bulunulacak demek, 'Ben yaptım oldu' anlamına gelir ki yapmayın; hukuk buna izin vermiyor. Kamuoyunda, RTÜK Üst Kurulu'nun sanki sokak röportajına ilişkin savcılığa şikayetçi oluyormuş gibi gerçeğe aykırı bir algı oluşturmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim" dedi.

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