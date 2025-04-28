  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturmasında ikinci dalga | Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Takip Et

İBB soruşturmasında ikinci dalga | Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. 52 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturmasında ikinci dalga | Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Bir zanlı daha gözaltında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 51 şüphelinin yakalanmasının ardından bir zanlı daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde ifade işlemlerine başlanan 52 zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Firari zanlının yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Özel kalem müdürünün ifadesi

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kasapoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 17 sayfalık ifadesinde, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu belirtti.

İfadesine başlamadan önce kendisine, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine Kasapoğlu, "Hayır, kabul etmiyorum. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum." beyanında bulundu.

Düzce'de bir evi ve arabası olduğunu aktaran Kasapoğlu, herhangi bir firmanın resmi ya da kayıt dışı sahibi, yöneticisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine de memur olması nedeniyle böyle bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım." yanıtını verdi.

İddiaları reddetti

Kasapoğlu, verilen bir şikayet dilekçesinde kamu reklam alanıyla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu iddialarına ilişkin soruya, "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım. Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur." beyanını verdi.

Kütahya beşik gibi! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Bu hareketlilik büyük bir deprem üretir mi?Kütahya beşik gibi! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Bu hareketlilik büyük bir deprem üretir mi?Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...İstanbul'da hangi şehirden, kaç kişi var? İşte en çok ve en az göç alınan iller...Yaşam
Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton eritme peyniri imha edildiBakan Yumaklı duyurdu: 50 ton eritme peyniri imha edildiEkonomi

 

Gündem
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katında yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katında yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Ekrem İmamoğlu, savcı ve hakimlere "adil karar" çağrısında bulundu
Ekrem İmamoğlu, savcı ve hakimlere "adil karar" çağrısında bulundu
Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da bir parka verilecek
Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da bir parka verilecek
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Sanığın "yaş raporu" çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Sanığın "yaş raporu" çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu
Yenidoğan çetesi davasında 4. duruşma: 29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor
Yenidoğan çetesi davasında 4. duruşma: 29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor