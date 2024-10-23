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RTÜK'ten Ankara'daki terör saldırısı sonrası medyaya uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, X hesabından Ankara'daki terör saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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RTÜK'ten Ankara'daki terör saldırısı sonrası medyaya uyarı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde meydana gelen patlamanın ardından medyaya dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğunun belli olduğunu kaydeden Şahin, “Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"Sorumlu yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacak"

Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.” dedi.

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