RTÜK'ten Halk TV'ye program durdurma ve para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri gerekçesiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu gündeme alındı.

Kanalda 1 Ekim'de Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısına yönelik kullanılan ifadelerin, "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

RTÜK, Halk TV’nin “Haber Masası” programına ilişkin hazırlanan uzman raporunu da karara bağladı. Programda, "FETÖ propagandası" yapan bir film yer aldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekmesi yorumlanırken, konuk Ezel Akay’ın sözleri yasa ihlali olarak değerlendirildi. Üst Kurul, Akay’ın “Bir kere bu ülke çok uzun yıllardır düşünce sahibi yazarlarını, gazetecilerini öldürmüş, işkence etmiş, mahkum etmiş bir geleneğe sahip” ifadelerinin yasada geçen yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Toplantıda Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.