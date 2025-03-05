  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var
Takip Et

RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var

Issız adada yarışmacıların açlıkla mücadele ettiği Survivor RTÜK’e takıldı. ‘Gerçek hayattan daha fazla şiddet’in olduğu gerekçesiyle TV8’e 17.8 milyon ceza kesildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu kez Survivor’a ceza kesti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

‘Şiddeti özendirici yayın’ 

Kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtilerek, şöyle denildi:

“İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.”

Gelirin yüzde 3’ü ceza kesildi 

RTÜK yasasında yer alan ‘şiddeti özendirici yayın yapılamaz’ ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi. 

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkındaki yasa dışı bahis iddianamelerinin detayları çıktıAcun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkındaki yasa dışı bahis iddianamelerinin detayları çıktıGündem

 

Gündem
İzmir Barosu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı
Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı
AK Parti'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı: Tam zamanı değil mi?
AK Parti'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı: Tam zamanı değil mi?
Araştırma: Kadınların maaş beklentisi erkeklerden yüzde 19 daha düşük çıktı
Araştırma: Kadınların maaş beklentisi erkeklerden yüzde 19 daha düşük çıktı
'BDDK Başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar!
'BDDK Başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar!
Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi
Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi