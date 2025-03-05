RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu kez Survivor’a ceza kesti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

‘Şiddeti özendirici yayın’

Kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtilerek, şöyle denildi:

“İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.”

Gelirin yüzde 3’ü ceza kesildi

RTÜK yasasında yer alan ‘şiddeti özendirici yayın yapılamaz’ ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi.