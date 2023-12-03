Rüzgar ve yağış bekleniyor: İstanbul'da sıcaklık 8-9 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Buna göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

"İstanbul'da sıcaklık 8-9 derece düşürecek"

Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun devam ettiğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege'de yağmur var. Yağış gece istanbul'a gelir. Yarın rüzgar İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek, yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek" şeklinde uyardı.