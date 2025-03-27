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Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit konuldu

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit konuldu
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Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit konuldu.

O dönemde Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün yurt dışına çıkışlarını engelleyen kararın, soruşturma çerçevesinde alındığı öğrenildi.

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