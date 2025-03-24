Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anları! Uçağı kaçıran yolcu aprona atladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağını kaçıran bir yolcu, uçak kalkışa geçmeden önce 'gate' kapısını aşarak aprona girmeye çalıştı. Ancak, güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak olay sona erdi.

Polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü

Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.