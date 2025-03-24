Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anları! Uçağı kaçıran yolcu aprona atladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan ilginç bir olayda, Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen-Diyarbakır uçuşunu kaçıran bir yolcu, 'gate' kapısını aşarak aprona doğru koştu. Ancak, güvenlik ekipleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağını kaçıran bir yolcu, uçak kalkışa geçmeden önce 'gate' kapısını aşarak aprona girmeye çalıştı. Ancak, güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak olay sona erdi.
Polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü
Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.