SADAT’ın iddiası: Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu duyurdu.

SADAT'tan yapılan açıklamada, "Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur." denildi.

SADAT'ın duyurusuna karşılık Kılıçdaroğlu ya da avukatı Celal Çelik'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezinde yetkililerle görüşme istemişti.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.