Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama programına yeni aşılar eklendi

Sağlık Bakanlığı, anneyi ve yenidoğan bebeği boğmaca hastalığına karşı da korumak amacıyla tetanos-difteri (Td) aşısının bir dozunun her gebelik döneminde aselüler boğmaca aşısı bileşeni de içeren tetanos-difteri-aselüler boğmaca (Tdab) aşısı şeklinde uygulanmasına 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlanacağını duyurdu. Programa Tetanos-Difteri-Aselüler Boğmaca (Tdab) aşısı eklendi

Türkiye’de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış yaşanıyor

Bakanlık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlendiğini açıkladı. Bu nedenle yenidoğan bebekleri boğmaca hastalığına karşı daha etkin bir şekilde korumak amacıyla Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararına uygun olarak Sağlık Bakanlığı gebelere uygulanmak üzere boğmaca aşı bileşenini de içeren Tdab (tetanos, difteri, aselüler boğmaca) aşısını temin etti.

Aşı uygulaması 2 Nisan’da başlayacak

Aşının uygulanmasına 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlanacak. Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak.