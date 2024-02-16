Şahane Hayatım dizisinin Demir’i Caner Topçu kimdir? Oynadığı dizi ve filmler neler?

Caner Topçu kimdir?

25 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan Caner Topçu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, ilköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti. Sanatçı, 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Oynadığı dizi ve filmler

Televizyon dizisi

-2019 Nöbet

-2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

-2022 Duy Beni

-2023 Dönence

-2024 Şahane Hayatım

İnternet dizisi

-2021 Hiç

Sinema filmi

-2015 Bilinçsizler

-2018 Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk

-2019 Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk

-Yakında Başka Türlü Aşk