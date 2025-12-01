  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Takip Et

Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Takip Et

Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile "çocuğa yönelik cinsel istismar", "cinsel taciz", "silahla tehdit" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ş'yi (44) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?Gündem
Gündem
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı