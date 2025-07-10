Sakarya'nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklanmıştı.

Öğle saatlerinde hava şartlarının daha da kötüleşmesi üzerine Karasu ilçesi de yasak kapsamına alındı. Böylelikle Sakarya'nın üç kıyı ilçesinde de vatandaşların denize girmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu ve vatandaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yaptı.