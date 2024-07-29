  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu
Takip Et

Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

Bodrum'da bir hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Kalbi çalıştırılan doktor tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu
Takip Et

Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi.

E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti.

Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı. Acil olarak hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü.

Gündem
CHP Sözcüsü Yücel'den SGK borçlarına ilişkin: Belediyelerimizin hizmet vermesini engelleyecekler
CHP Sözcüsü Yücel'den SGK borçlarına ilişkin: Belediyelerimizin hizmet vermesini engelleyecekler
Ömer Çelik'ten CHP'li Tan'ın sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten CHP'li Tan'ın sözlerine tepki
Tekirdağ’da kimya fabrikasında korkutan yangın
Tekirdağ’da kimya fabrikasında korkutan yangın
CHP'de Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu
CHP'de Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu
Şanlıurfa'da bir ton şeker ve lokum imha edildi
Şanlıurfa'da bir ton şeker ve lokum imha edildi
Klasik Yay Erkek Milli Takımı Paris'te bronz madalya kazandı
Klasik Yay Erkek Milli Takımı Paris'te bronz madalya kazandı
Fransa’da koşu yapan kadına kurtlar saldırdı

Saldırı Haberleri

Fransa’da koşu yapan kadına kurtlar saldırdı
Bu konularda ilginizi çekebilir
saldırı