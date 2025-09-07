Şamil Tayyar: Antalya'da pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ daha olabilir

  1. Ekonomim
AK Parti eski Milletvekili ve gazetece Şamil Tayyar Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'a verilen gözaltı kararının ardından operasyonun bununla sınırlı kalmayacağını, pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ daha olabileceğini söyledi.

Şamil Tayyar Antalya'da Muhittin Böcek operasyonu ile ilgili görevden alınacak kişiyi bildiğini belirtse de isim vermedi.

Şamil Tayyar, görevden uzaklaştırılan hakkında ve "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarından gözaltı kararı çıkarılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan operasyonuna ilişkin olarak Antalya'da pazartesi sürpriz bir görevden alma kararı daha çıkabileceğini iddia etti.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı kulis bilgilerinini şu ifadelerle paylaştı: 

"Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve unvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir."

 

