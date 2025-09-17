Şamil Tayyar'dan "Can Holding" operasyonu açıklaması: Belli ki devlet içi güç savaşı çok sert geçiyor

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Tayyar, 121 şirketine el konulan Can Holding'e yönelik soruşturmayla ilgili olarak, "İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın beş kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

"Duyduklarım umarım yalandır"

Soruşturmanın tuhaf bir şekilde ilerlediğini belirten Tayyar, beş kişinin tutuklanmasına dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X'ten değerlendirmelerde bulunan Tayyar, şunları yazdı:

"Can holding operasyonu, tuhaf bir şekilde ilerliyor. İki kardeş patron firari, yönetim kurulu başkanı tahliye, içeride 5 tutuklu var.

Oysa holding bünyesindeki 121 şirkete el konmuş, Habertürk, Bloomberg, Show TV kayyıma devredilmişti. İddialar çok vahim.

Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire. İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor.

Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur."

Kaçakçılık,… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 16, 2025

Ne oldu?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konmuş, şirket yöneticileri dahil 10 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan altı isim 15 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen beş kişi tutuklanırken Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'a ev hapsi verilmişti.