Sendika ve belediye anlaştı: Buca Belediyesi'nde işçiler ödeme takvimini kabul etti
Buca Belediyesi'nde nisan ve mayıs aylıklarıyla yemek kartları ve toplu sözleşme farklarının ödenmemesi üzerine başlayan iş bırakma dokuzuncu günde sona erdi. İşçiler ödeme takvimini kabul etti.
İzmir'in Buca Belediyesinde, maaş alamayan işçilerin iş bırakma eylemi, belediye ve sendika arasındaki anlaşma üzerine sona erdi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube ile yaptıkları görüşmeler sonucunda maaş ödeme sorununa dair önemli bir adım attıklarını belirtti.
Belediye gelirlerindeki azalma ve geçmişten gelen borçların etkilerinin sonucu olarak çalışanların karşılaştığı sıkıntılardan dolayı hizmetlerde aksamalar yaşandığını ifade eden Duman, şunları kaydetti:
"DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi bugün sona ermiştir. Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."
Kamuoyuna Duyuru— Görkem Duman (@gorkemdumanbuca) September 16, 2025
DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube ile yaptığımız görüşmeler sonucunda maaş ödemeleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşmuştur, an itibariyle iş bırakma eylemi sona ermiştir.
Bundan sonra tüm gücümüzle Buca’mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye… pic.twitter.com/kLHdwjzR7t
Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan bin 885 işçi, 9 Eylül'de iş bırakma eylemi başlatmıştı.