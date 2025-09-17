  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sendika ve belediye anlaştı: Buca Belediyesi'nde işçiler ödeme takvimini kabul etti
Takip Et

Sendika ve belediye anlaştı: Buca Belediyesi'nde işçiler ödeme takvimini kabul etti

Buca Belediyesi'nde nisan ve mayıs aylıklarıyla yemek kartları ve toplu sözleşme farklarının ödenmemesi üzerine başlayan iş bırakma dokuzuncu günde sona erdi. İşçiler ödeme takvimini kabul etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sendika ve belediye anlaştı: Buca Belediyesi'nde işçiler ödeme takvimini kabul etti
Fotoğraf: BirGün
Takip Et

İzmir'in Buca Belediyesinde, maaş alamayan işçilerin iş bırakma eylemi, belediye ve sendika arasındaki anlaşma üzerine sona erdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube ile yaptıkları görüşmeler sonucunda maaş ödeme sorununa dair önemli bir adım attıklarını belirtti.

Belediye gelirlerindeki azalma ve geçmişten gelen borçların etkilerinin sonucu olarak çalışanların karşılaştığı sıkıntılardan dolayı hizmetlerde aksamalar yaşandığını ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi bugün sona ermiştir. Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan bin 885 işçi, 9 Eylül'de iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyorReza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyorGündem
Ara sokakta hız yaptığı için kendisini uyaran babaya tokat atan sürücü tutuklandı: İş yeri kurşunlandıAra sokakta hız yaptığı için kendisini uyaran babaya tokat atan sürücü tutuklandı: İş yeri kurşunlandıGündem
Gündem
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?