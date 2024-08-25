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Samsun-Ankara kara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazada, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Samsun-Ankara kara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

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