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Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye yeniden denize bırakıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu. Ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı.

Haber Merkezi
AA
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Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye yeniden denize bırakıldı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında park halindeki bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araçta 2 ton midye ele geçirilirken, sürücüye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından 51 bin 371 lira para cezası verildi.

Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

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