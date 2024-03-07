Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel’in rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?
Her hafta çarşamba günü Show TV ekranlarında yayımlanan ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Uğur Yücel dahil oldu. Dizide Uğur Yücel, Atilla'nın babası Hasan karakterini canlandırıyor. Peki, Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel’in rol aldığı dizi ve filmler nelerdir? Hangi dizilerin yönetmenliğini yapmıştır? İşte detaylar…
Uğur Yücel kimdir?
1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük beğeni topladı. 90'lı yılların başında siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle adından çokça söz ettirdi. Ayrıca Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.
Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı, Alacakaranlık'ın yazımına katkıda bulundu.
Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.
2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.
Uğur Yücel’in çalışmaları
Yönetmen olarak
- 1999: İkinci Bahar
- 2001: Karanlıkta Koşanlar
Yapımcı olarak
- 2003: Alacakaranlık
Senarist olarak
- 1994: Aziz Ahmet
- 2001: Karanlıkta Koşanlar
Dizileri
Oyuncu olarak
- 1994: Aziz Ahmet
- 2001: Karanlıkta Koşanlar
- 2003-2005: Alacakaranlık
- 2005-2007: Hırsız Polis
- 2008-2010: Canım Ailem
- 2013-2015: Aramızda Kalsın
- 2016: Familya
- 2017: İçerde
- 2018: Nefes Nefese
- 2018: Muhteşem İkili
- 2019: Yüzleşme
- 2020: Kırmızı Oda
- 2021: Fatma
- 2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 2022: Uysallar
- 2022: Hakim
- 2023: Son Gün
- 2024-: Sandık Kokusu
- Yakında: Bir İhtimal Daha Var
Tiyatro oyunları
- 1985: Bİn Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Turgul \Vural Sözer
- 1988: Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro
Kitapları
- 2013: "Yağmur Kesiği"