Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel’in rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Uğur Yücel kimdir?

1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük beğeni topladı. 90'lı yılların başında siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle adından çokça söz ettirdi. Ayrıca Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı, Alacakaranlık'ın yazımına katkıda bulundu.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.

2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.

Uğur Yücel’in çalışmaları

Yönetmen olarak

1999: İkinci Bahar

2001: Karanlıkta Koşanlar

Yapımcı olarak

2003: Alacakaranlık

Senarist olarak

1994: Aziz Ahmet

2001: Karanlıkta Koşanlar

Dizileri

Oyuncu olarak

1994: Aziz Ahmet

2001: Karanlıkta Koşanlar

2003-2005: Alacakaranlık

2005-2007: Hırsız Polis

2008-2010: Canım Ailem

2013-2015: Aramızda Kalsın

2016: Familya

2017: İçerde

2018: Nefes Nefese

2018: Muhteşem İkili

2019: Yüzleşme

2020: Kırmızı Oda

2021: Fatma

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022: Uysallar

2022: Hakim

2023: Son Gün

2024-: Sandık Kokusu

Yakında: Bir İhtimal Daha Var

Tiyatro oyunları

1985: Bİn Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Turgul \Vural Sözer

1988: Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro

Kitapları