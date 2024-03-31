Şanlıurfa Seçim Sonuçları (2024 Yerel Seçim Sonuçları)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oylar sayılıyor. Şanlıurfa seçim sonuçları belli oluyor. 24 adayın yarıştığı Şanlıurfa'de ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları şöyle:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla Tüm Türkiye'de tamamlandı. 81 ilde oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı.

Şanlıurfa'de beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Şanlıurfa'de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

(AK PARTİ ) ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 35,90

(YENİDEN REFAHPARTİSİ )MEHMET KASIM GÜLPINAR % 35,60

(DEM PARTİSİ ) CELALEDİN ERKMEN % 22,51