'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tahliye edildi
Klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan 'Sansar Salvo' olarak bilinen ünlü rapçi Ekin Can Arslan tahliye edildi. Arslan 3 ay önce tutuklanmıştı.
Rapçi Ekin Can Arslan'ın tahliye haberini müzik yapımcılığını da yapan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver (Ebo) duyurdu.
Tilaver X hesabından yaptığı paylaşımda "Ekincan abi (Sansar Salvo) Bugün tahliye oluyor" dedi.
Ne olmuştu?
"Sansar Salvo" olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 16 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.
Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.