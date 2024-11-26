Savunma Bakanlığı bütçesinde gergin görüşme

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrası kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi tepkilere neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine de teğmenler gerginliği damga vurdu. Güler'in sunumunda teğmenlere yer vermemesi gerginliğe neden oldu.

"Teğmenlerimize sahip çıkın"

Toplantı başlamadan önce CHP'li milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i protesto etti. CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde oturdukları masalara, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizleri koydu. CHP’li milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i bu dövizlerle karşıladı. Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP’li milletvekilleriyle de tokalaştı. Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı" derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç değil, onurdur. Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri... Ergenekon'da, Balyoz'da yurtsever ve Atatürkçü subaylar cezaevine atılarak, mahkeme yoluyla tasfiye edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece 5 teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçülere bir sopa gösteriliyor" diye konuştu.

Gerginlik yaşandı

Muhalefet, Bakan Güler'in konuşmasında teğmenler konusuna değinmemesine tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Serkan Sarı, "'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz Sayın Bakanım. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz" diye sordu

Gerginliğin ardından Komisyon'daki görüşmelere ara verildi.