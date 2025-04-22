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Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi'nden istifa etti! Nedenini açıkladı

DEVA Partisi kurucularından ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, fikir ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi'nden istifa etti! Nedenini açıkladı
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasına ilişkin "2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ösen "En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi.

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